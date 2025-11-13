Песков напомнил об условии ядерных испытаний

Песков: РФ соответственно отреагирует на ядерные испытания в других странах

Россия соответственно отреагирует на проведение ядерных испытаний в других странах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Как говорил наш президент, уже неоднократно он повторял, в этом случае (в случае проведения ядерных испытаний другими странами — прим. «Ленты.ру») Российская Федерация будет действовать соответственно», — указал представитель Кремля, комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио.

Ранее Рубио, комментируя слова американского президента Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного потенциала страны, заявил, что речь идет о проверке безопасности оружия. Он указал, что США испытают в том числе средства доставки ядерного оружия. «Это то же самое, что делают другие страны в мире», — сказал глава Госдепа.

Рубио не дал определенного подтверждения о том, что Соединенные Штаты не станут возобновлять натурные ядерные испытания. Он также обратил внимание на темпы развития ядерной программы Китая, вызывающие обеспокоенность Вашингтона.