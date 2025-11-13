Мир
08:14, 13 ноября 2025Мир

В США заявили об испытаниях в том числе средств доставки ядерного оружия

Рубио: США испытают в том числе средства доставки ядерного оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ryu Seung-Il / Globallookpress.com

США испытают в том числе средства доставки ядерного оружия, об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, комментируя слова президента Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного потенциала страны. Его слова приводит ТАСС.

«Новое обещание Трампа возобновить испытания нашего ядерного потенциала, включающего средства доставки, — это то же самое, что делают другие страны в мире», — сказал глава Госдепа по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств членов G7.

Рубио не дал определенного подтверждения о том, что Соединенные Штаты не станут возобновлять натурные ядерные испытания. Он также обратил внимание на темпы развития ядерной программы Китая, вызывающие обеспокоенность Вашингтона.

6 ноября Трамп поручил военному министерству испытать ядерное оружие «на равной основе». После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США должны прояснить свою позицию по ядерным испытаниям, поскольку она остается противоречивой.

