Украину предупредили о риске остаться без денег в феврале

Politico: Украина может потерять финансирование в феврале из-за позиции Бельгии

Украина рискует остаться без денег в феврале 2026 года из-за позиции Бельгии. Об этом сообщает Politico.

«Украина столкнется с кризисом финансирования, (...) в феврале у нее могут закончиться денежные средства, если Бельгия не прекратит блокировать план по предоставлению репарационного кредита в размере 140 миллиардов евро», — предупредило издание.

Ранее газета The Guardian заявила, что вступление Украины в Европейский союз (ЕС) существенно ослабит страны объединения. По мнению издания, на их восстановление уйдут годы.

Перед этим стало известно, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделять Украине репарационные кредиты. Речь идет о передаче Киеву замороженных активов России.