Евросоюз предупредили о последствиях вступления Украины

The Guardian: Вступление Украины существенно ослабит Евросоюз
Марина Совина
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина стремится ускорить процесс вступления в Евросоюз. Однако это решение может дестабилизировать страны, на восстановление которых уйдут годы, написала газета The Guardian.

По словам журналистов, есть опасения, что расширение дестабилизирует, а не укрепит ЕС, если сначала не провести внутренние реформы. «Но это может занять годы», — отмечается в публикации.

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский усиливает давление на правительства стран, чтобы те выступили за присоединение страны.

Ранее сообщалось, что в ЕС разрабатывают план, который позволит Украине приступить к подготовке к вступлению в объединение без необходимости согласия всех государств-членов. Предыдущую заявку Киева на присоединение к блоку заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

