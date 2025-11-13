Путешествия
Пострадавший от мачете в Таиланде россиянин оказался в местной тюрьме

Российского туриста арестовали в Таиланде из-за просроченных документов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: FotoDax / Shutterstock / Fotodom

Пострадавший от удара мачете по голове российский турист оказался в тюрьме Таиланда из-за просроченных документов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Обратившийся в больницу с осколочным переломом черепа россиянин не смог оплатить лечение в местной больнице Пангана и оставил под залог свой паспорт. После выписки он обратился в полицию с заявлением о нападении. В итоге офицеры арестовали самого заявителя из-за просроченной визы и долга перед клиникой. Заявление от девушки туриста также не приняли из-за отсутствия документов.

На данный момент пострадавшему от бандитов гражданину России грозит депортация и запрет на въезд до 99 лет.

Ранее стало известно, что российский турист вместе с девушкой и шестилетним ребенком поехал за марихуаной в пригород Пангана и получил мачете по голове. По мнению пострадавших, жителям Таиланда не понравилась видеосъемка.

