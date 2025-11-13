Экономика
16:43, 13 ноября 2025

Появилась возможность купить дом с вышкой ЛЭП на участке

Mirror: В Великобритании выставили на продажу дом с вышкой ЛЭП во дворе
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Великобритании появилась возможность купить частный дом с вышкой линии электропередач (ЛЭП) прямо на участке. Такую недвижимость выставили на продажу в графстве Дербишир в центре страны, пишет Mirror.

Сам дом расположен в тихом тупике деревни Стэнли и выглядит вполне обычным. Внутри двухэтажного здания есть просторная гостиная со столовой зоной, полностью оборудованная кухня, зимний сад, три спальни и большая ванная комната.

На участке предусмотрена личная парковка. Однако главной особенностью жилья является огромный столб ЛЭП во дворе. Сооружение находится прямо рядом с лаундж-зоной и садовыми стульями и лишь частично огорожено деревянным забором. Уточняется, что в стране разрешают строить электрические вышки на частных землях. Купить такое жилье предлагают за 190 тысяч фунтов стерлингов (около 20,2 миллиона рублей).

Ранее россиянам предложили купить дом в виде слона. Жилье находится в Подмосковье и стоит около 78 миллионов рублей. Из-за необычного внешнего вида четырехэтажное здание внесено в книгу рекордов Гиннеса. «Слон» пустует уже около 15 лет. Высота дома составляет 16 метров, на его строительство ушло 43 миллиона рублей.

