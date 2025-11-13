Появились подробности о состоянии подорвавшегося в Подмосковье ребенка

Состояние подорвавшегося в Подмосковье ребенка оценили как средней тяжести

Мальчик, подорвавшийся на самодельном взрывном устройстве в Подмосковье, находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля.

«Мальчик находится в состоянии средней тяжести, продолжает лечение под наблюдением специалистов Центра», — говорится в сообщении.

Во вторник, 11 ноября, ребенок подорвался на поднятом с земли предмете. Юноша шел на тренировку, увидел на земле деньги и решил их поднять. В этот момент произошел мощный взрыв. Мальчика госпитализировали с травмами руки — ему разворотило кисть и оторвало пальцы.

Возбуждено уголовное дело. Им будут заниматься криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.