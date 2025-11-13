Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:29, 13 ноября 2025Россия

Появились подробности о состоянии подорвавшегося в Подмосковье ребенка

Состояние подорвавшегося в Подмосковье ребенка оценили как средней тяжести
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мальчик, подорвавшийся на самодельном взрывном устройстве в Подмосковье, находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля.

«Мальчик находится в состоянии средней тяжести, продолжает лечение под наблюдением специалистов Центра», — говорится в сообщении.

Во вторник, 11 ноября, ребенок подорвался на поднятом с земли предмете. Юноша шел на тренировку, увидел на земле деньги и решил их поднять. В этот момент произошел мощный взрыв. Мальчика госпитализировали с травмами руки — ему разворотило кисть и оторвало пальцы.

Возбуждено уголовное дело. Им будут заниматься криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил положение ВСУ в Красноармейске фразой «никто не заставляет их умирать»

    В Госдуме возмутились изображением православного храма на рулоне туалетной бумаги

    Верховный суд поддержал россиянку в ее споре с таможней из-за BMW

    Пенсионерка продала жилье из-за переезда в Австралию и оказалась жертвой аферистов

    Стала известна основная версия крушения самолета в Грузии

    Китай отверг обвинение Запада по Украине

    Китай раскрыл силу своего ядерного потенциала

    Раскрыто число совершенных в Москве с начала года преступлений

    Обнаружены тела всех турецких военных после крушения самолета в Грузии

    В России подешевели легковушки с пробегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости