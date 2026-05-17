Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:26, 17 мая 2026Россия

Назван лидер по запросам на получение убежища в России

ТАСС: Граждане Украины чаще всех просили убежища в России с начала 2026 года
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Граждане Украины с начала 2026 года чаще всего просили убежища в России. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные статистики.

Уточняется, что за первый квартал 2026 года украинцы подали 712 заявлений о получении убежища. Это на 24 процента больше, чем в аналогичный период 2025 года.

В пятерке лидеров по числу обращений также присутствуют Сирия (232 заявления), Иран (52), Афганистан (40) и Узбекистан (25).

Ранее сообщалось, что более 92 тысяч украинцев попросили временное убежище в России. Речь идет о периоде с 2022 по 2025 годы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ вывели из строя обе АЗС в Энергодаре. В России напомнили о чернобыльской трагедии и призвали Европу образумить Украину

    Собянин сообщил о падении обломков БПЛА возле предприятия

    На Украине назвали главное препятствие для мира

    Названа главная опасность ранних арбузов

    Болгария оказалась обязана победой на «Евровидении-2026» российскому артисту

    В США раскрыли новые факты об украинском конфликте

    В Московской области погибли люди в результате массированной атаки ВСУ

    Экс-возлюбленную Кличко заставили принять определяющее ее судьбу решение

    В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М

    Назван лидер по запросам на получение убежища в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok