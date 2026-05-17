Назван лидер по запросам на получение убежища в России

ТАСС: Граждане Украины чаще всех просили убежища в России с начала 2026 года

Граждане Украины с начала 2026 года чаще всего просили убежища в России. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные статистики.

Уточняется, что за первый квартал 2026 года украинцы подали 712 заявлений о получении убежища. Это на 24 процента больше, чем в аналогичный период 2025 года.

В пятерке лидеров по числу обращений также присутствуют Сирия (232 заявления), Иран (52), Афганистан (40) и Узбекистан (25).

Ранее сообщалось, что более 92 тысяч украинцев попросили временное убежище в России. Речь идет о периоде с 2022 по 2025 годы.