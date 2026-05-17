Экс-возлюбленную Кличко заставили принять определяющее ее судьбу решение

Экс-невеста Кличко Панеттьери: Я не выбирала профессию, я выполняла приказ

Актриса Хайден Панеттьери, бывшая невеста украинского боксера и политика Виталия Кличко, призналась, что ее заставили принять такое определяющее судьбу решение, как профессию. Она рассказала об этом в разговоре с The Hollywood Reporter.

«Меня готовили к карьере. Я всегда была как маленький солдат. Возражения не принимались. Все было просто: "Вот твои сцены, вот твои диалоги, вставай на нужные точки, делай то, что говорит режиссер". Я выполняла приказ», — подчеркнула экс-возлюбленная Кличко.

Панеттьери впервые появилась на съемках в возрасте одного года, а к четырем уже получила постоянную роль на телевидении.

«Я всегда буду задаваться вопросом, стала бы я актрисой естественным образом. Но вижу, что моя 11-летняя дочь проявляет интерес [к этой профессии]», — поделилась артистка.

Ранее 33-летняя звезда сериала «Нэшвилл» Хайден Панеттьери рассказала о последствиях своего алкоголизма. Это случилось во время перерыва в актерской деятельности.