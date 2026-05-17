Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
06:03, 17 мая 2026Культура

Экс-возлюбленную Кличко заставили принять определяющее ее судьбу решение

Экс-невеста Кличко Панеттьери: Я не выбирала профессию, я выполняла приказ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Актриса Хайден Панеттьери, бывшая невеста украинского боксера и политика Виталия Кличко, призналась, что ее заставили принять такое определяющее судьбу решение, как профессию. Она рассказала об этом в разговоре с The Hollywood Reporter.

«Меня готовили к карьере. Я всегда была как маленький солдат. Возражения не принимались. Все было просто: "Вот твои сцены, вот твои диалоги, вставай на нужные точки, делай то, что говорит режиссер". Я выполняла приказ», — подчеркнула экс-возлюбленная Кличко.

Панеттьери впервые появилась на съемках в возрасте одного года, а к четырем уже получила постоянную роль на телевидении.

«Я всегда буду задаваться вопросом, стала бы я актрисой естественным образом. Но вижу, что моя 11-летняя дочь проявляет интерес [к этой профессии]», — поделилась артистка.

Ранее 33-летняя звезда сериала «Нэшвилл» Хайден Панеттьери рассказала о последствиях своего алкоголизма. Это случилось во время перерыва в актерской деятельности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ вывели из строя обе АЗС в Энергодаре. В России напомнили о чернобыльской трагедии и призвали Европу образумить Украину

    Собянин сообщил о падении обломков БПЛА возле предприятия

    На Украине назвали главное препятствие для мира

    Названа главная опасность ранних арбузов

    Болгария оказалась обязана победой на «Евровидении-2026» российскому артисту

    В США раскрыли новые факты об украинском конфликте

    В Московской области погибли люди в результате массированной атаки ВСУ

    Экс-возлюбленную Кличко заставили принять определяющее ее судьбу решение

    В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М

    Назван лидер по запросам на получение убежища в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok