05:56, 17 мая 2026

В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М

MWM: Российский бомбардировщик Ту-160М оснастили новой навигационной системой
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия занялась модернизацией бомбардировщика Ту-160М, оснастив его новыми технологиями. Этим вопросом заинтересовался американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Ту-160М "Блэкджек" вооружен шестью крылатыми ракетами Х-55СМ. Каждая может нести термоядерную боеголовку мощностью 200 килотонн или обычную осколочно-фугасную боеголовку», — обратили внимание авторы материала.

Кроме того, уточняется, что бомбардировщик ВС РФ оснащен новейшей навигационной системой и автопилотом нового поколения. Военный самолет сравнили с американской моделью B-52, который также подвергся модернизации. Оба они могут действовать в не слишком напряженной воздушной обстановке из-за своих габаритов.

Ранее американский журнал 19FortyFive писал, что НАТО ненавидит российский стратегический бомбардировщик Ту-160М. Причина в том, что его крылатые стелс-ракеты могут запускать далеко за пределами досягаемости систем ПВО противника, в частности, Украины.

