Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:01, 6 февраля 2026Наука и техника

В США заявили о ненависти НАТО к «культовой кувалде» ВКС России

19FortyFive: НАТО ненавидит российский стратегический бомбардировщик Ту-160М
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

НАТО ненавидит российский самолет — стратегический бомбардировщик Ту-160М, заявил обозреватель американского журнала 19FortyFive Брэндон Вайхерт.

Автор напоминает, что Ту-160М вооружен крылатыми стелс-ракетами Х-101 и гиперзвуковыми боеприпасами, которые могут запускать далеко за пределами досягаемости систем противовоздушной обороны (ПВО) противника, в частности, Украины. Кроме того, по его словам, российский самолет способен развивать скорость два числа Маха и преодолевать огромные расстояния без дозаправки.

Обозреватель отмечает, что российская сторона возобновила серийное производство «культовой кувалды» Ту-160М, но уже в глубоко модернизированном варианте. Вайхерт уверяет, что задержки в создании Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) делают Ту-10М незаменимым для Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Материалы по теме:
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022

«Это один из самых грозных ударных самолетов большой дальности в мире, особенно в эпоху, когда доминируют крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковое оружие. Это еще один пример того, насколько хорошо россияне адаптировались к требованиям современного поля боя», — заключает автор.

В апреле обозреватель издания Стив Балестриери одним словом охарактеризовал российский Ту-160М — незаменимый.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «За братский народ». На Украине сообщили о новых задачах северокорейских военных в Курской области. Что об этом известно?

    Россия и США на переговорах по Украине внезапно обсудили не связанный с Украиной вопрос

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Обвиненную в изнасиловании школьника «учительницу года» снова арестовали

    В США заявили о ненависти НАТО к «культовой кувалде» ВКС России

    В США жестко высказались о «плакавшем» на интервью Зеленском

    Алаудинов раскрыл подробности радиоперехвата изолированной группы ВСУ

    Китай разработал сжигающее Starlink супероружие

    Флаг России вывесили на хоккейном матче на Олимпиаде

    Эдгард Запашный попал в больницу в Луганске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok