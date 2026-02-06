В США заявили о ненависти НАТО к «культовой кувалде» ВКС России

НАТО ненавидит российский самолет — стратегический бомбардировщик Ту-160М, заявил обозреватель американского журнала 19FortyFive Брэндон Вайхерт.

Автор напоминает, что Ту-160М вооружен крылатыми стелс-ракетами Х-101 и гиперзвуковыми боеприпасами, которые могут запускать далеко за пределами досягаемости систем противовоздушной обороны (ПВО) противника, в частности, Украины. Кроме того, по его словам, российский самолет способен развивать скорость два числа Маха и преодолевать огромные расстояния без дозаправки.

Обозреватель отмечает, что российская сторона возобновила серийное производство «культовой кувалды» Ту-160М, но уже в глубоко модернизированном варианте. Вайхерт уверяет, что задержки в создании Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) делают Ту-10М незаменимым для Воздушно-космических сил (ВКС) России.

«Это один из самых грозных ударных самолетов большой дальности в мире, особенно в эпоху, когда доминируют крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковое оружие. Это еще один пример того, насколько хорошо россияне адаптировались к требованиям современного поля боя», — заключает автор.

В апреле обозреватель издания Стив Балестриери одним словом охарактеризовал российский Ту-160М — незаменимый.