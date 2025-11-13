Россия
07:55, 13 ноября 2025Россия

Появились подробности об атаке ВСУ на Орловскую область

Орловский губернатор Клычков сообщил об отражении атак ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Global Look Press

В Орловской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Подробности об отражении атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«В результате работы ПВО несколько объектов было уничтожено в воздухе, часть осколков попала на территорию жилого сектора», — написал он.

Повреждения получили несколько автомобилей, остекления балконов в многоквартирных и частных жилых домах. По его словам, на местах происшествия уже работают сотрудники МЧС и правоохранительных органах, информации о пострадавших нет.

Ранее стало известно, что Орел подвергся массированной атаке ВСУ. По словам жителей столицы Орловской области, наиболее мощные звуки отражений атак были слышны в районе 06:20 утра по московскому времени.

