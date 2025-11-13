Появилось видео мощного удара российских войск по Сумам

Появилось видео удара ВС России по Сумам

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по Сумам. Видео пожара публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

«Сумы в черном дыму: атакована промзона, там мощный пожар», — сказано в публикации.

На видео можно заметить высокий столб дыма, образовавшийся от пожара после удара России беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Ранее центр БПЛА «Рубикон» отчитался об уничтожении трех флагов Украины под Сумами. Оператор БПЛА пролетал над одной из дорог в Сумской области и заметил флаги на щите с пожеланием хорошего пути. После этого военный использовал дрон-камикадзе, чтобы подорвать флаги.