Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:17, 13 ноября 2025Бывший СССР

Появилось видео мощного удара российских войск по Сумам

Появилось видео удара ВС России по Сумам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по Сумам. Видео пожара публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

«Сумы в черном дыму: атакована промзона, там мощный пожар», — сказано в публикации.

На видео можно заметить высокий столб дыма, образовавшийся от пожара после удара России беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Ранее центр БПЛА «Рубикон» отчитался об уничтожении трех флагов Украины под Сумами. Оператор БПЛА пролетал над одной из дорог в Сумской области и заметил флаги на щите с пожеланием хорошего пути. После этого военный использовал дрон-камикадзе, чтобы подорвать флаги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украину отправляют оружие мести за генерала Кириллова. Машины, выжигающие километры земли, попали на видео

    В МИД Украины резко высказались об Орбане после его отказа давать деньги

    Глава МИД Польши оценил готовность Украины продолжать воевать

    Россиянам описали порядок действий при часто срабатывающей пожарной сигнализации

    Женщина приняла душ с 50 незнакомцами и сделала неожиданное открытие

    ФИФА номинировала футболиста ЦСКА на премию за самый красивый гол

    Депутата Госдумы признали банкротом

    Отсутствие пострадавших среди жителей Карелии при падении истребителя Минобороны объяснили

    Водителям назвали повод остерегаться внезапного снега

    Известная актриса сравнила российский город с картинкой из телепрограммы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости