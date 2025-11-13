Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:31, 13 ноября 2025Экономика

Правительство России уточнило вопрос о компенсационных выплатах военным

В России расширили перечень военных, которым полагаются компенсационные выплаты
Кирилл Луцюк

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские власти решили увеличить перечень военнослужащих-контрактников, которым будут полагаться компенсационные выплаты вместо пенсии за выслугу лет. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Как указано в соответствующем постановлении, военнослужащие-контрактники, которые отражали вооруженное вторжение и провокации на территориях регионов, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, будут получать ежемесячные компенсационные выплаты в размере 100 процентов от пенсии за выслугу лет.

Отмечается, что речь идет о тех, кто до заключения контракта с Минобороны являлся пенсионером различных силовых структур (Минобороны, МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других). Заключив контракт, они лишались права на получение такой пенсии. Теперь же они будут получать ее в виде компенсационных выплат.

Ранее профессор Вадим Виноградов предупредил, что из-за ошибок в трудовой книжке могут возникнуть риски не только уменьшения размера пенсии, но и задержки при ее назначении. Чаще всего трудности связаны с датами приема и увольнения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не рискуйте попасть под блокировку». WhatsApp стал предлагать россиянам альтернативный способ авторизации. Как он работает?

    Зеленский уехал на фронт в российский регион на фоне скандала со своим «кошельком»

    Россияне потянулись из ресторанов в точки фастфуда

    Сожженая машина российской полиции попала на видео

    В Германии резко раскритиковали решение Мерца по Taurus для Украины

    В Кремле оценили соблюдение дипломатических правил киевскими переговорщиками

    Реперу Obe1Kanobe запросили срок по делу о наркотиках

    Австралийцы впервые раскаялись в колониальном прошлом

    Москвичам предсказали три дня опасности

    Раскрыта задержанная в администрации российского города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости