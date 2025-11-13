Силовые структуры
12:25, 13 ноября 2025Силовые структуры

Прибывшие в Россию гигантские жуки из Перу попали на видео

В Москве обнаружили 200 высушенных жуков из Перу стоимостью 1,5 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Прибывшие в Россию гигантские жуки из Перу попали на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделилась пресс-секретарь Центральной почтовой таможни Ксения Гребенкина.

На видео показано, как правоохранитель в Москве вскрывает белую коробку и достает насекомых, каждое из которых прикреплено к картонной подложке.

По данным правоохранителей, в прибывших из Перу посылках обнаружено 200 высушенных экзотических жуков. Общая стоимость насекомых составила 1,5 миллиона рублей. Их удалось найти при помощи рентген-установки во время досмотра двух почтовых отправлений, идущих в Ставропольский край. Необходимые сопроводительные разрешительные ветеринарные документы на ввоз отсутствуют. Из-за этого посылки возвращены отправителю.

Как установила экспертиза, жуки — это трофеи неотропического царства. Среди них — крупнейший в мире ночной дровосек-титан длиной почти 20 сантиметров, а также жуки-долгоносики и носороги из семейства пластинчатоусых.

Ранее сообщалось, что в Москве таможня перехватила контрабандную посылку с ювелирными украшениями православной тематики, отправленную в Китай.

