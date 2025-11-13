В России ответили на призыв G7 к немедленному прекращению огня на Украине

Депутат Чепа: РФ готова прекратить огонь на условиях невозобновления конфликта

Россия готова немедленно прекратить огонь на Украине при определенных условиях, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на соответствующий призыв «Большой семерки» (G7).

«Мы, наверное, должны быть благодарны всем странам, которые проявляют мирные инициативы по завершению начатого Западом конфликта. Условия для этого должны быть такими, чтобы в дальнейшем этот конфликт не возобновился и больше не мог начаться. При выполнении таких условий мы готовы немедленно прекратить огонь, прекратить все дальнейшие действия и как можно быстрее залечивать раны от этого конфликта», — поделился депутат.

Парламентарий добавил, что параллельно многие страны G7 делают заявления, которые только разжигают украинский конфликт.

«В том числе они не дают команды [президенту Украины Владимиру] Зеленскому на выполнение тех или иных мероприятий. Мы видим, что даже гуманитарные вопросы Украина не решает, и, уж поверьте, что под любым нажимом Запада, он будет делать все, потому что от Запада он полностью зависим», — заключил Чепа.

Ранее главы МИД стран G7 выступили с совместным заявлением, в котором призвали к немедленному прекращению огня на Украине. «Мы согласились, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — говорится в документе.

