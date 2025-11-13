Власти прокомментировали пытку подростками школьницы утюгом в российском регионе

Глава Иркутской области Кобзев: Случаи насилия среди детей в регионе не единичны

Случаи насилия среди детей в Иркутской области не единичны. Эту проблему в регионе признал губернатор области Игорь Кобзев, его слова приводит RT.

Такое заявление глава региона сделал после сообщений о напавшей на девочку и прижегшей ей ногу утюгом группе подростков.

Губернатор Иркутской области заявил, что работа соцслужб в регионе была недостаточной. «Работа с детьми на любом уровне требует от нас особой ответственности», — прокомментировал представитель власти пытку школьницы в селе Большой Луг.

Известно, что банда подростков не только прижгла девочке ногу утюгом, но и избила ее шнуром по лицу. Также сообщалось, что подростки нападали и на других детей в селе.