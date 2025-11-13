Протестующие против туристов жители Европы отпугнули иностранцев водяными пистолетами

Daily Mail: Протестующие в Испании отпугнули иностранцев водяными пистолетами

Жители популярной страны Европы, протестующие против массового туризма, отпугнули иностранцев водяными пистолетами. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, речь идет об Испании. Туристы стали массово отказываться от поездок в некоторые регионы этой страны, в том числе в Барселону, из-за местных, которые обстреливают их из водяных пистолетов во время своих протестных акций. Такое поведение испанцев отпугнуло путешественников.

Ранее тысячи жителей европейской страны вышли на протесты и призвали туристов возвращаться домой. Массовая антитуристическая акция прошла под лозунгом «Туризм крадет наш хлеб, дома и будущее».