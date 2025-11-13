Россия
Путину подарили флаг освобождавшего Курскую область полка

Бабушкин передал Путину флаг освобождавшего Курскую область полка
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетЛьготы инвалидам:

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / POOL

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин передал от бойцов Каспийской флотилии президенту России Владимиру Путину флаг освобождавшего Курскую область 177-го полка морской пехоты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это флаг 177-го полка, который был с ребятами во время выполнения ими боевых задач», — пояснил Бабушкин.

Глава российского региона доложил, что военнослужащие полка принимали участие в освобождении Бердянска и Курской области, а сейчас выполняют боевые задачи на покровском направлении.

Встреча главы государства с губернатором Астраханской области состоялась в четверг, 13 ноября. На ней Путин, в частности, словами «давно пора» высказался по одному вопросу. Речь шла о предоставлении льгот инвалидам боевых действий с 2014 года.

