Путину подарили флаг освобождавшего Курскую область полка

Бабушкин передал Путину флаг освобождавшего Курскую область полка

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин передал от бойцов Каспийской флотилии президенту России Владимиру Путину флаг освобождавшего Курскую область 177-го полка морской пехоты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это флаг 177-го полка, который был с ребятами во время выполнения ими боевых задач», — пояснил Бабушкин.

Глава российского региона доложил, что военнослужащие полка принимали участие в освобождении Бердянска и Курской области, а сейчас выполняют боевые задачи на покровском направлении.

Встреча главы государства с губернатором Астраханской области состоялась в четверг, 13 ноября. На ней Путин, в частности, словами «давно пора» высказался по одному вопросу. Речь шла о предоставлении льгот инвалидам боевых действий с 2014 года.