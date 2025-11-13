Путин словами «давно пора» высказался по одному вопросу

Путин: Давно пора решить вопрос со льготами для инвалидов боевых действий

Президент России Владимир Путин заявил, что давно пора было решить вопрос со льготами для инвалидов боевых действий с 2014 года. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства высказался об этом во время встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Глава региона рассказал, что некоторые участники боевых действий еще с 2014 года не оформили инвалидность.

«Давно пора, надо было решить уже, не первый раз обсуждаем», — сказал президент.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому участники специальной военной операции (СВО), а также добровольцы и ополченцы Донбасса теперь имеют право на две пенсии.

Закон также распространяется на добровольцев и военнослужащих ДНР и ЛНР, которые стали инвалидами из-за участия в боях с 11 мая 2014 года в составе формирований республик.