Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:04, 13 ноября 2025Экономика

Работники ушедшей из России сети кофеен начали массовую забастовку

CNBC: Работники Starbucks забастовали в 40 городах США
Кирилл Луцюк

Фото: Jose Cabezas / Reuters

Работники сети кофеен Starbucks объявили о начале бессрочной забастовки. Об этом сообщил CNBC.

Стачка началась 13 ноября, когда Starbucks проводит традиционные распродажи в так называемый Red Cup Day. Бастуют 65 кофеен в 40 городах. В забастовке участвуют около тысячи бариста. Предполагается, что в результате ключевой праздничный сезон для Starbucks окажется сорван.

Профсоюз Workers United проголосовал за проведение бессрочной забастовки после того, как не смог прийти к соглашению с руководством сети о коллективном договоре. Организаторы забастовки требуют улучшения условий труда, повышения заработной платы и урегулирования сотен обвинений в недобросовестной трудовой практике.

Материалы по теме:
Западный бизнес передумал уходить из России. Почему богатейшие компании мира не торопятся покидать страну?
Западный бизнес передумал уходить из России.Почему богатейшие компании мира не торопятся покидать страну?
21 июня 2024
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022

Возмущенные политикой компании бариста заявили, что готовы ужесточить забастовку, угрожая сделать ее самой крупной и продолжительной в ​​истории компании, если Starbucks не заключит справедливый профсоюзный договор. В настоящее время профсоюз Workers United представляет более 12 тысяч работников в более чем 550 кофейнях.

В свою очередь, компания заявляет, что предлагает лучшую работу в розничной торговле, включая среднюю зарплату более 30 долларов в час. Кроме того, сеть обвиняет профсоюз в том, что он представляет лишь четыре процента ее сотрудников и критикует за отказ от переговоров.

В конце прошлого года сообщалось, что в Национальный совет по трудовым отношениям (NLRB) поступили сотни жалоб, в которых руководство Starbucks обвиняют в нарушении законодательства. Есть сведения, что компания увольняла сторонников профсоюза и закрывала торговые точки во время забастовок. Кроме того, ее представители угрожали работникам, что они лишатся льгот, если вступят в профсоюз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пригожин 100 процентов уцелел». Ветеран ЧВК «Вагнер» раскрыл свою версию судьбы основателя компании

    Заммэра Ялты взяли под стражу

    Россиянин попал под следствие после знакомства с женщинами в социальных сетях

    Россия на выставке в ОАЭ покажет скоростной Supercam

    Центробанк назвал похищенную мошенниками сумму у россиян

    Турист купил «чудо-масло» у продавца на улице Таиланда и потерял 350 тысяч рублей

    Получивший 140 миллионов рублей военный прокурор уехал из России и «умер»

    В Москве появился новый вид общественного транспорта

    Соболев назвал интересовавшиеся им европейские клубы

    Саакашвили обратился к Зеленскому с просьбой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости