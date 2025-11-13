Работники ушедшей из России сети кофеен начали массовую забастовку

CNBC: Работники Starbucks забастовали в 40 городах США

Работники сети кофеен Starbucks объявили о начале бессрочной забастовки. Об этом сообщил CNBC.

Стачка началась 13 ноября, когда Starbucks проводит традиционные распродажи в так называемый Red Cup Day. Бастуют 65 кофеен в 40 городах. В забастовке участвуют около тысячи бариста. Предполагается, что в результате ключевой праздничный сезон для Starbucks окажется сорван.

Профсоюз Workers United проголосовал за проведение бессрочной забастовки после того, как не смог прийти к соглашению с руководством сети о коллективном договоре. Организаторы забастовки требуют улучшения условий труда, повышения заработной платы и урегулирования сотен обвинений в недобросовестной трудовой практике.

Возмущенные политикой компании бариста заявили, что готовы ужесточить забастовку, угрожая сделать ее самой крупной и продолжительной в ​​истории компании, если Starbucks не заключит справедливый профсоюзный договор. В настоящее время профсоюз Workers United представляет более 12 тысяч работников в более чем 550 кофейнях.

В свою очередь, компания заявляет, что предлагает лучшую работу в розничной торговле, включая среднюю зарплату более 30 долларов в час. Кроме того, сеть обвиняет профсоюз в том, что он представляет лишь четыре процента ее сотрудников и критикует за отказ от переговоров.

В конце прошлого года сообщалось, что в Национальный совет по трудовым отношениям (NLRB) поступили сотни жалоб, в которых руководство Starbucks обвиняют в нарушении законодательства. Есть сведения, что компания увольняла сторонников профсоюза и закрывала торговые точки во время забастовок. Кроме того, ее представители угрожали работникам, что они лишатся льгот, если вступят в профсоюз.