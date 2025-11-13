«Радиостанция Судного дня» передала уже звучавшее в феврале 2022 года слово

Радиостанция УВБ-76 повторила слово «ржавленье», звучавшее в феврале 2022 года

Радиостанция УВБ-76 повторила уже звучавшее в эфире слово. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

13 ноября в 10:55 по московскому времени в эфире радиостанции прозвучало слово «ржавленье». Оно уже транслировалось УВБ-76 19 февраля 2022 года.

До этого радиостанция передала 10 ноября слово «анкерный». Оно впервые прозвучало на ее волнах.

6 ноября «Радиостанция Судного дня» транслировала слово «крымохрип», уже звучавшее в эфире 19 февраля 2022 года. В тот же день на частоте УВБ-76 зафиксировали сообщение «моргопрах». 6 ноября радиостанция передала слово «мозгопрах» — различие в одной букве.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.