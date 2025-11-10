Из жизни
12:57, 10 ноября 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное сообщение

Радиостанция УВБ-76 передала сообщение со словом «анкерый»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: supersaiyan3 / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 передала новое слово. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Так называемая радиостанция Судного дня вышла в эфир 10 ноября, в 11:24 по московскому времени, чтобы передать слово «анкерый». Загадочное слово в прошлом не звучало в передачах радиостанции.

НЖТИ 76515 АНКЕРЫЙ 1585 6817

В августе УВБ-76 повторила несколько сообщений, звучавших на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В частности, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 6 октября УВБ-76 передала сообщение со словом «орехобрус», уже звучавшее 11 февраля 2022 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

