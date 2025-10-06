Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:22, 6 октября 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» повторила загадочную шифровку от 11 февраля 2022 года

УВБ-76 передала сообщение «орехобрус», уже звучавшее в феврале 2022 года
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ

Радиостанция УВБ-76 передала сообщения со словом «орехобрус». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В понедельник, 6 октября, в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучала новая загадочная шифровка. Она была передана в 10:58 по московскому времени и включала слово «орехобрус». Это слово уже появлялось в эфире, в первый раз его передали 11 февраля 2022 года в 06:09. До этого, 28 сентября, в эфире повторилось слово «капосорт», впервые оно прозвучало в эфире 9 февраля 2022 года в 05:52.

В августе радиостанция регулярно повторяла сообщения, звучавшие на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. Например, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 21 августа УВБ-76 повторяла сообщения, впервые звучавшие 20 января 2022 года. За семь дней до этого радиостанция транслировала сообщения, впервые переданные 13 января 2022 года.

Материалы по теме:
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений. Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений.Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
19 декабря 2024
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
18 декабря 2024
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
17 декабря 2024

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название Жужжалка, потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Матвиенко предложила собрать денег с неработающих россиян

    Успенская вышла на связь после срочной операции

    Развлечение десятков мигрантов с обезглавленным животным в Подмосковье попало на видео

    Сын звезды «Аншлага» рассказал о скандалах в семье

    В России отреагировали на план Арестовича по остановке конфликта

    В центре Москвы произошла резня

    В регионе России в полтора раза выросла выплата за подписание контракта с Минобороны

    Макрон столкнулся со сложным выбором

    Бывший бухгалтер российской полиции организовала многомиллионные хищения

    Россиян призвали съедать 50 разных продуктов в неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости