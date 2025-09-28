Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:13, 28 сентября 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» повторила еще одну звучавшую перед СВО шифровку

Загадочная радиостанция УВБ-76 повторила слово, прозвучавшее 9 февраля 2022 года
Антонина Черташ
Антонина Черташ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: KP Suwannasuk / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 повторила еще одно сообщение, звучавшее перед началом специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

28 сентября в 15:41 по московскому времени так называемая «Радиостанция Судного дня» передала загадочное слово «капосорт». Сообщение со словом «капосорт» уже звучало в эфире УВБ-76 9 февраля 2022 года в 05:52.

21 августа в 16:06 по московскому времени станция повторила слово «микротрон», которое впервые прозвучало 20 января 2022 годам. Передача УВБ-76 от 14 августа повторила сообщения со словами «марель» и «стокотон», впервые переданные 13 января 2022 года. Причина, по которой радиостанция вновь транслирует старые шифровки, неизвестна.

Материалы по теме:
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений. Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений.Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
19 декабря 2024
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
18 декабря 2024
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
17 декабря 2024

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «Жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые некоторые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о работе этой частоты не являются общедоступными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО раскрыл итог конфликта на Украине

    Российскую туристку похитили на известном курорте и продали в рабство

    На Украине оценили вероятность отмены мобилизации

    В Ингушетии устроили дрифт со стрельбой из автомата

    Усадьба князей Голицыных обрушилась в Подмосковье

    Врач предупредила россиян с одним распространенным заболеванием о риске потерять зубы

    Представителя американского экс-разведчика внесли в базу «Миротворца»

    Вице-президент США призвал Россию «проснуться и принять реальность»

    Стубб ответил на обвинения Лаврова об объявлении ЕС и НАТО войны России

    Американский хоккеист назвал самое используемое русское слово

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости