«Радиостанция Судного дня» повторила еще одну звучавшую перед СВО шифровку

Загадочная радиостанция УВБ-76 повторила слово, прозвучавшее 9 февраля 2022 года

Радиостанция УВБ-76 повторила еще одно сообщение, звучавшее перед началом специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

28 сентября в 15:41 по московскому времени так называемая «Радиостанция Судного дня» передала загадочное слово «капосорт». Сообщение со словом «капосорт» уже звучало в эфире УВБ-76 9 февраля 2022 года в 05:52.

21 августа в 16:06 по московскому времени станция повторила слово «микротрон», которое впервые прозвучало 20 января 2022 годам. Передача УВБ-76 от 14 августа повторила сообщения со словами «марель» и «стокотон», впервые переданные 13 января 2022 года. Причина, по которой радиостанция вновь транслирует старые шифровки, неизвестна.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «Жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые некоторые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о работе этой частоты не являются общедоступными.