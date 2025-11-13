Бывший СССР
15:25, 13 ноября 2025

Раскрыты возможные требования ЕС к Украине после скандала с «кошельком» Зеленского

ЕС потребует от Украины сохранения независимости антикоррупционных структур
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: PabloUA / Shutterstock / Fotodom  

Европейский союз (ЕС) может потребовать от Киева сохранения независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) после скандала с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого часто называют «кошельком» президента страны Владимира Зеленского. О возможных условиях ЕС сообщает газета «Европейская правда».

«В частности, отчет ЕС требует "расширить юрисдикцию НАБУ на все публичные должности с высоким уровнем риска"», — сказано в публикации.

Отмечается, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура играют особую роль для Евросоюза. Запад может потребовать укрепления компетенции антикоррупционных ведомств в том, что касается топ-чиновников офиса президента Украины (ОПУ). На данный момент юрисдикция НАБУ распространяется на советников или помощников президента, но не на руководителей ОПУ.

Ранее стала известна реакция ЕС на коррупционный скандал на Украине. Министр финансов Нидерландов Элко Хайнен отметил, что Украина должна прилагать постоянные усилия для борьбы с коррупцией.

