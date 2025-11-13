Раскрыт наиболее вероятный сценарий завершения конфликта на Украине

Профессор Миршаймер: Россия консолидирует большую часть Украины

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер прочитал в Европарламенте лекцию, в которой раскрыл пять сценариев будущего Украины и Евросоюза. Его мнение приводит The European Conservative.

Миршаймер допустил, что по итогу конфликта Россия консолидирует большую часть Украины. При этом остальная часть страны станет несостоявшимся государством, зависимым от Европы, предположил эксперт.

Ранее Миршаймер призвал Украину смириться с победой России. «Лучше всего для украинцев было бы сесть на самолет, отправиться в Москву и смириться с потерей Крыма и восточных регионов», — отметил он.