11:57, 13 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыто число совершенных в Москве с начала года преступлений

В Москве с начала года зафиксировали более 102 тыс. преступлений
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Москве с начала года зарегистрировали более 102 тысяч преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Отмечено снижение преступности на 5,4 процента по сравнению с прошлым годом. Так, сократилось количество краж, грабежей и фактов мошенничества, а также число преступлений, совершенных с использованием IT.

Порядка 24 тысяч преступлений было совершено в общественных местах, половина — на улицах.

Также за десять месяцев в Москве раскрыли 47 расправ прошлых лет.

Ранее было раскрыто число совершенных детьми расправ в России за 2025 год.

