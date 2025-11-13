Раскрыты подробности о забившей насмерть шестилетнего сына россиянке

Mash: Убившая молотком 6-летнего сына москвичка страдала ипохондрией

До смерти забившая своего шестилетнего сына на западе Москвы женщина страдала ипохондрией. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, она очень боялась заболеть и два-три раза в неделю звонила врачам с жалобами на головную боль и боль в спине.

По предварительной информации, навязчивые мысли, страх и тревога у нее появились на фоне возможного шизотипического расстройства.

Ранее сообщалось, что ребенка без признаков жизни обнаружили в квартире на улице Академика Анохина. Его 37-летнюю мать забрали в больницу — предположительно, именно она нанесла мальчику смертельные повреждения, а затем попыталась уйти из жизни. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ.