Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:50, 13 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о забившей насмерть шестилетнего сына россиянке

Mash: Убившая молотком 6-летнего сына москвичка страдала ипохондрией
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

До смерти забившая своего шестилетнего сына на западе Москвы женщина страдала ипохондрией. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, она очень боялась заболеть и два-три раза в неделю звонила врачам с жалобами на головную боль и боль в спине.

По предварительной информации, навязчивые мысли, страх и тревога у нее появились на фоне возможного шизотипического расстройства.

Ранее сообщалось, что ребенка без признаков жизни обнаружили в квартире на улице Академика Анохина. Его 37-летнюю мать забрали в больницу — предположительно, именно она нанесла мальчику смертельные повреждения, а затем попыталась уйти из жизни. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не рискуйте попасть под блокировку». WhatsApp стал предлагать россиянам альтернативный способ авторизации. Как он работает?

    Зеленский уехал на фронт в российский регион на фоне скандала со своим «кошельком»

    Россияне потянулись из ресторанов в точки фастфуда

    Сожженая машина российской полиции попала на видео

    В Германии резко раскритиковали решение Мерца по Taurus для Украины

    В Кремле оценили соблюдение дипломатических правил киевскими переговорщиками

    Реперу Obe1Kanobe запросили срок по делу о наркотиках

    Австралийцы впервые раскаялись за колониальное прошлое

    Москвичам предсказали три дня опасности

    Раскрыта задержанная в администрации российского города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости