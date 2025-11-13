Интернет и СМИ
Россиян предупредили об опасности умных колонок

Роскачество предупредило об опасности утечек данных через умные колонки
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: RossHelen / Shutterstock / Fotodom

Умные колонки могут передавать конфиденциальные сведения о россиянах. Об этом в беседе с ТАСС рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, предупредивший также об опасности утечек данных через интеллектуальные устройства.

«Чтобы сохранить свою конфиденциальность, лучше воздерживаться от обсуждения чувствительной информации в непосредственной близости от умных устройств. Принцип их работы предполагает постоянный анализ звукового окружения. Учитывайте также, что любая фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования точного профиля пользователя, включая интересы, повседневные привычки и даже маршруты», — сказал Кузьменко.

Он добавил, что при покупке такого устройства стоит в первую очередь обратить внимание на то, оснащено ли оно кнопкой выключения микрофона. Использовать ее стоит всегда, когда колонка не используется. Эту же логику Кузьменко посоветовал применять к другим устройствам. В частности, он рекомендовал закрывать шторками камеры ноутбуков, что минимизирует последствия гипотетических взломов.

Ранее стало известно, что умные колонки действительно имеют доступ к большому количеству информации о пользователе. Как уточнили в Роскачестве, устройство может отправлять данные о разговорах, в том числе злоумышленникам, но это маловероятно.

