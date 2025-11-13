Экономика
15:22, 13 ноября 2025Экономика

Россиянам назвали лучшее время для покупки электроники

Депутат Чаплин: Технику лучше всего покупать не перед Новым годом, а в январе
Кирилл Луцюк

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В России такую технику, как смартфоны, наушники или ноутбуки, лучше покупать не перед Новым годом, а в январе. Об этом заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, его процитировало RT.

Так следует поступать потому, что в первый месяц года проводятся крупные распродажи. По словам депутата, основной пик зимних скидок выпадает как раз на январь. Дело в том, что магазины освобождают склады от старых запасов и поэтому порой предлагают 70-процентные скидки на электронику, бытовую технику и прочее.

«С покупкой техники лучше не спешить и дождаться января, особенно периода «киберпонедельника». Перед Новым годом значительных скидок на электронику обычно не бывает», — сказал парламентарий.

Кроме того, он призвал россиян планировать покупки заранее, составив соответствующий список и отслеживая цены, чтобы не упустить момент выгодной скидки. Также Чаплин призвал сограждан подписываться на рассылки любимых магазинов и пользоваться кэшбек-сервисами для дополнительной экономии.

В США магазины стали снижать размеры скидок или вовсе отменять акции «черной пятницы» из-за введенных таможенных пошлин.

