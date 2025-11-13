Россияне стали реже расставаться со старыми автомобилями

«Автостат»: В России серьезно увеличились сроки владения легковушками

В России увеличились сроки владения легковым автомобилем. Об этом сообщило «Автостат» со ссылкой на своего исполнительного директора Сергея Удалова.

По его словам, если судить по данным за девять месяцев 2025 года, автомобили в возрасте три-семь лет поменяли лишь девять процентов владельцев. В 2019 году хозяева сменились у 15 процентов таких транспортных средств.

Как пояснил Удалов, это плохой тренд и для всего рынка вообще, и для такого его сегмента, как автомобильное страхование.

В феврале 2025 года сообщалось, что за последние 15 лет в России резко выросли сроки владения автомобилями. Если в 2009 году они составляли примерно три года, то к концу 2024-го — началу 2025-го показатель превысил семь лет. Иными словами, за последние полтора десятилетия средние сроки владения увеличились более чем вдвое.

До этого сообщалось, что россияне стали реже покупать новые автомобили, сроки владения машинами выросли до 12-15 лет.