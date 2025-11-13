Силовые структуры
13:34, 13 ноября 2025Силовые структуры

Сожженая машина российской полиции попала на видео

В Омской области возбудили дело против поджигателя полицейской машины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Омской области возбудили дело на поджигателя полицейской машины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

На кадрах видео пострадавшая от поджога полицейская Нива. У автомобиля выгорел моторный отсек и сильно пострадал салон.

По данным следствия, 11 ноября 27-летний местный житель облил бензином и поджег служебный автомобиль участкового, который был припаркован возле дома на улице Комкова. После чего скрылся с места происшествия.

Прибывшие на место сотрудники МЧС локализовали пожар, в результате никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленное уничтожение чужого имущества») УК РФ.

Полицейские оперативно установили и задержали поджигателя, который на допросе рассказал, что действовал по указанию неизвестного человека. Он убедил его, что тот пострадал от действий мошенников, которые оформили на мужчину кредит и для возвращения средств необходимо поджечь автомобиль полиции.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 8,5 года колонии за поврежденные автомобили.

