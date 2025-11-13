Силовые структуры
15:53, 13 ноября 2025Силовые структуры

Российская актриса Яна Троянова отвергла обвинения в призывах к терроризму

Актриса Яна Троянова отвергла обвинения в призывах к терроризму
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Российская актриса Яна Троянова (признана в России иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) отвергает обвинения в призывах к терроризму и возбуждении ненависти. Об этом со ссылкой на ее адвоката сообщает РИА Новости.

По данным агентства, адвокат обвиняемой заявила о позиции своей подзащитной на заседании суда, где рассматривается ее уголовное дело. Троянову обвиняют в том, что в июне 2024 года, придерживаясь антироссийских взглядов, она публично сделала заявление, формирующее враждебно-ненавистническое отношение к русскому народу.

«Не согласна с обвинением, считает, что в ее словах нет состава преступления. Речь носила эмоциональный и риторический характер», - заявила представляющая интересы актрисы адвокат.

В июне 2024 года актриса в интервью назвала заслуженными призывы лишать жизни русских людей, в том числе детей, и выражение, что «хороший русский не может быть живым».

Российское гособвинение требует приговорить Троянову к девяти годам лишения свободы.

