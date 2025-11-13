Россия
Российская преподавательница выкинула телефон студента из окна с одной целью

В Башкирии преподавательница выкинула телефон студента из окна с одной целью — привлечь его внимание к предмету. Об этом пишет Mash Batash в Telegram.

По данным канала, во время занятия студент отвлекался на телефон. Преподаватель якобы сделала ему несколько замечаний, но учащийся ее проигнорировал, и тогда она выкинула смартфон из окна третьего этажа.

Замдиректора колледжа сообщила каналу о проведении служебной проверки по факту произошедшего. Преподавательница от комментариев отказалась.

Ранее в Крыму пятиклассник до сотрясения мозга избил учительницу из-за телефона. Сообщалось, что у ребенка отобрали гаджет, так как он отвлекался на него во время урока музыки.

