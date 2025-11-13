Российские войска заняли еще один населенный пункт в Харьковской области

Минобороны: Российские войска заняли Синельниково в Харьковской области

Российские войска заняли еще один населенный пункт в Харьковской области. Речь идет о селе Синельниково, сообщили в Минобороны России.

Бои за населенный пункт вели бойцы подразделения группировки войск «Север». Им удалось нанести поражение подразделениям мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Волчанска и Пролетарки Харьковской области.

Военнослужащие группировки также вели бои в районах населенных пунктов Хотень, Могрица и Волфино Сумской области, где нанесли поражение формированиям егерской и двух механизированных бригад ВСУ.

Всего за сутки на этих направлениях ВСУ потеряли более 120 солдат, а также несколько единиц техники, включая три танка, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационную станцию. Кроме того, были уничтожены восемь складов материальных средств противника.

Ранее в Минобороны раскрыли новые подробности о боях с окруженными группировками ВСУ в Купянске. Потери противника составили до 50 солдат.