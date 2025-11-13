Бывший СССР
Российский боец рассказал о зачистке Купянска

Боец ВС России Снег рассказал о зачистке Купянска
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командир штурмовой роты Вооруженных сил России с позывным Снег рассказал о зачистке западной части Купянска. Его слова передает RT.

«Завершаем выполнение задачи по уничтожению позиций ВСУ в лесном массиве между улицей Сеньковской и Приоскольной», — рассказал боец.

Он добавил, что ведется зачистка улицы Приоскольской в населенном пункте, наносится поражение позициям украинских войск в лесном массиве.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин допустил, что Купянск может полностью перейти под контроль России в течение ноября.

