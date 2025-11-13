Российский импортозамещенный самолет совершил первый длительный перелет

Второй импортозамещенный самолет МС-21 совершил длительный перелет по России

Второй импортозамещенный самолет совершил первый длительный перелет по России. Об этом сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Лайнер МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский. «Самолет отработал на отлично, все системы функционировали без сбоев, расход топлива был в норме», — сообщил командир экипажа Андрей Воропаев.

Через шесть часов полета воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту назначения с остатком неизрасходованного топлива. На данный момент самолет готовится присоединиться к программе сертификационных испытаний вместе с опытным образцом МС-21, который частично оснащен новыми системами и агрегатами российского производства.

Ранее стало известно, что создатели российского самолета МС-21 резко ухудшили его характеристики. ОАК признал падение дальности полета МС-21 с 5,1 тысячи километров до 3,8 тысячи.