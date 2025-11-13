Путешествия
Самолет экстренно сел из-за выкрикивавшей слова о фашистском государстве пассажирки

NYP: Самолет American Airlines изменил маршрут из-за буйной пассажирки на борту
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Malte Ossowski / Globallookpress.com

Буйная пассажирка сорвала рейс самолета American Airlines, перевозившего четырех конгрессменов США. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

Инцидент произошел 11 ноября во время перелета из Финикса в Вашингтон. На борту Airbus A320 находились республиканцы Эли Крейн, Энди Биггс, Пол Госар и демократ от Аризоны Грег Стэнтон. Они направлялись в столицу Соединенных Штатов, чтобы проголосовать за прекращение приостановки работы правительства. Однако во время полета их попутчица начала выкрикивать слова о фашистском государстве и вынудила пилотов изменить маршрут.

Воздушное судно экстренно село в Канзасе. На борт поднялись представители правоохранительных органов и арестовали женщину. Самолет вылетел повторно через час и успешно приземлился в аэропорту назначения.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал временный бюджет правительства страны до 30 января 2026 года и прекратил шатдаун. Проект бюджета также одобрил Конгресс США.

