Самолет экстренно сел из-за выкрикивавшей слова о фашистском государстве пассажирки

NYP: Самолет American Airlines изменил маршрут из-за буйной пассажирки на борту

Буйная пассажирка сорвала рейс самолета American Airlines, перевозившего четырех конгрессменов США. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

Инцидент произошел 11 ноября во время перелета из Финикса в Вашингтон. На борту Airbus A320 находились республиканцы Эли Крейн, Энди Биггс, Пол Госар и демократ от Аризоны Грег Стэнтон. Они направлялись в столицу Соединенных Штатов, чтобы проголосовать за прекращение приостановки работы правительства. Однако во время полета их попутчица начала выкрикивать слова о фашистском государстве и вынудила пилотов изменить маршрут.

Воздушное судно экстренно село в Канзасе. На борт поднялись представители правоохранительных органов и арестовали женщину. Самолет вылетел повторно через час и успешно приземлился в аэропорту назначения.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал временный бюджет правительства страны до 30 января 2026 года и прекратил шатдаун. Проект бюджета также одобрил Конгресс США.