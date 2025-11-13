Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:34, 13 ноября 2025Мир

Самолет Мадуро направился в сторону Кубы

Самолет президента Венесуэлы Мадуро вылетел из Каракаса в сторону Кубы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jesus Vargas / AP

Самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро вылетел из Каракаса в сторону Кубы. Об этом сообщает аккаунт FlightWatcher в соцсети X.

Отмечается, что это Airbus A340-200 авиакомпании Conviasa с бортовым номером YV1004 и пометкой «президентский».

Аккаунт DD Geopolitics также сообщает, что это самолет Мадуро, и, судя по текущей траектории, он направляется в кубинскую столицу Гавану.

Корреспонденту «Ленты.ру» не удалось подтвердить эту информацию, в настоящий момент рейс V09494 не отображается на ресурсах для отслеживания самолетов, возможно, на нем отключен транспондер.

Ранее издание The Atlantic со ссылкой на источники заявило, что Мадуро может добровольно уйти в отставку при соблюдении определенных условий со стороны США. По данным издания, условия президента Венесуэлы включают амнистию для самого Мадуро и его приближенных, отмену вознаграждения за его поимку и обеспечение комфортной эмиграции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные дали бой ВСУ у берегов Севастополя

    Стало известно о падении истребителя Су-30 Минобороны

    На Украине заявили о подготовке Майдана против Зеленского

    Дикая косуля зашла в продуктовый магазин в Краснодарском крае в поисках подходящего самца

    Раскрыт тайный смысл украшения Кейт Миддлтон на службе

    Лечащий бессонницу врач развеял миф о методиках мгновенного засыпания

    Самолет Мадуро направился в сторону Кубы

    В российском городе организовали крупную сеть борделей

    Франция выделит миллиарды евро на оборону в космосе

    Врач оценила опасность курицы с антибиотиками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости