Россия
19:11, 13 ноября 2025Россия

Российские военные дали бой ВСУ у берегов Севастополя

Глава Севастополя Развожаев: Военные в городе отражают атаку ВСУ, работает ПВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные дали бой Вооруженным силам Украины (ВСУ) у берегов Севастополя. Об этом сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

Глава Севастополя сообщил, что российские военные уже уничтожили четыре беспилотника ВСУ — часть из них сбили у берегов Черного моря в районе города, другие — на удалении от берега.

«Военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО (...) Никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — написал в блоге он.

Воздушная тревога прозвучала в городе в 17:25 по московскому времени. Развожаев призвал жителей Севастополя укрыться в безопасных местах, таких как специальные убежища или комнаты с несущими стенами. Отбой тревоги был объявлен в 19:21.

