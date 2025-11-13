Шойгу: Западные элиты считают себя истиной в последней инстанции

Секретарь Совбеза России, экс-министр обороны Сергей Шойгу в интервью РИА Новости назвал европейский порядок придуманным и иллюзорным. Основываясь на этом убеждении, элиты считают себя истиной в последней инстанции, указал он.

«Полностью погрузившись в придуманный и всеми силами отстаиваемый ими иллюзорный "порядок, основанный на их правилах", западные элиты считают себя истиной в последней инстанции», — заявил политик.

Шойгу предсказал, что жизнь все расставит на свои места.

Ранее секретарь Совбеза заявил, что Россия и США несут особую ответственность за поддержание глобального мира и безопасности, поскольку являются крупнейшими ядерными державами.

