Шойгу назвал западный порядок придуманным и иллюзорным

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Секретарь Совбеза России, экс-министр обороны Сергей Шойгу в интервью РИА Новости назвал европейский порядок придуманным и иллюзорным. Основываясь на этом убеждении, элиты считают себя истиной в последней инстанции, указал он.

«Полностью погрузившись в придуманный и всеми силами отстаиваемый ими иллюзорный "порядок, основанный на их правилах", западные элиты считают себя истиной в последней инстанции», — заявил политик.

Шойгу предсказал, что жизнь все расставит на свои места.

Ранее секретарь Совбеза заявил, что Россия и США несут особую ответственность за поддержание глобального мира и безопасности, поскольку являются крупнейшими ядерными державами.

