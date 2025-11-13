Россия
03:34, 13 ноября 2025

Шойгу обвинил нового премьера Японии в реваншизме

Шойгу заявил, что премьер Японии Такаити взяла курс на реваншизм
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Секретарь Совбеза России,экс-министр обороны Сергей Шойгу в интервью РИА Новости обвинил нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити в реваншизме.

«Японский премьер взяла курс на политику реваншизма и ревизионизма», — подчеркнул он.

Шойгу задался вопросом, как подобная политика сочетается с заявлениями Такаити о планах нормализовать отношения с Россией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что путь к возобновлению диалога с Японией будет возможен лишь после отказа Токио от антироссийского курса, который нацелен на нанесение России ущерба.

