12:06, 13 ноября 2025

Шойгу указал на лицемерие Рютте в отношении Путина

Шойгу: Рютте говорит, что не слушает Путина, но постоянно реагирует на него
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте говорит, что якобы «не слушает» президента России Владимира Путина, но при этом постоянно реагирует на его заявления. На это указал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Более того, в словах западных псевдополитиков нет ни капли последовательности. Возникает резонный вопрос, если товарищ Рютте не обращает внимания на выступления президента России, то почему он так оперативно стремится их прокомментировать?» — указал на лицемерие генсека НАТО Шойгу.

Секретарь российского Совбеза также обратил внимание, что европейские политики лишились способности к дипломатии.

6 ноября Рютте язвительно ответил на вопрос о заседании Совбеза России. По его словам он «уже давно перестал реагировать» на встречи, которые организует российский лидер.

