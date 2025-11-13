Соболев рассказал о проданной в Counter-Strike винтовке за 1,5 миллиона рублей

Соболев: Купил в Counter-Strike винтовку за 100 тысяч, продал за 1,5 миллиона

Форвард петербургского «Зенита» Александр Соболев рассказал об увлечении видеоиграми. Он высказался на канале клуба в YouTube.

По словам футболиста, он не является профессиональным киберспортсменом. «Я просто отдыхаю, нравится с друзьями играть. Да и вообще рыбалка лучше, без друзей я не играю», — отметил Соболев.

Футболист добавил, что в Counter-Strike он иногда покупает вещи. «Помню, винтовку купил за сто тысяч, а потом ее продал за 1,5 миллиона рублей. Это реально рынок, обычная биржа», — отметил Соболев.

Ранее игрок рассказал о европейских клубах, которые им интересовались. По его словам, это «Кристал Пэлас», «Бешикташ» и «Лечче».

Соболев перешел в «Зенит» в августе 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей (из них пять — в стартовом составе) в чемпионате России, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в шесть миллионов евро.