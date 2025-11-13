Соболев назвал интересовавшиеся им европейские клубы

Соболев заявил, что им интересовались «Кристал Пэлас», «Лечче» и «Бешикташ»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев на канале клуба в YouTube высказался о возможном продолжении карьеры в Европе.

По мнению 28-летнего игрока, сейчас шансов «как будто бы и нет». Он также рассказал о том, что в свое время им интересовались несколько клубов из Европы.

По словам Соболева, его представители вели переговоры с английским «Кристал Пэлас», однако трансфер сорвался из-за недостаточного количества матчей россиянина за сборную. «Еще были "Бешикташ" и "Лечче"», — добавил форвард.

Соболев перешел в «Зенит» в августе 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей (из них пять — в стартовом составе) в чемпионате России, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.