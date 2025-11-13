Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:15, 13 ноября 2025Мир

Спикер польского сейма подал в отставку

Спикер сейма Польши Шимон Холовня подал в отставку
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Slawomir Kaminski / Reuters

Спикер сейма Польши Шимон Холовня подал в отставку. Об этом сообщила канцелярия нижней палаты польского парламента в соцсети X.

«13 ноября 2025 года, после двух лет работы на посту маршала (спикера — прим. «Ленты.ру») Сейма, Шимон Холовня подписал заявление об отставке с занимаемой должности», — сказано в сообщении.

Как ожидается, выборы нового спикера сейма запланированы на следующую сессию палаты, которая состоится 18 ноября.

12 сентября сейм Польши принял закон об отмене социальных выплат для неработающих украинцев. Согласно новым правилам, семейные пособия или доступ к государственной службе здравоохранения будут доступны только иностранцам, которые профессионально активны в Польше.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский НПЗ полностью остановил переработку нефти

    Появилась возможность купить дом с вышкой ЛЭП на участке

    Пашинян прилюдно отчитал чиновника из-за одной проблемы

    Самая красивая россиянка рассказала об атмосфере на конкурсе «Мисс Вселенная»

    Мерц предъявил требование к Зеленскому из-за коррупционного скандала

    С Дурова сняли судебные ограничения во Франции

    Захарова объяснила отказ итальянской газеты публиковать интервью Лаврова

    Около 20 подростков напали на помощника машиниста в российском регионе

    Названо число употребляющих наркотики в России

    Москвичей предупредили об опасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости