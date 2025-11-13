Бывший СССР
14:03, 13 ноября 2025

Способность Украины наладить массовое производство ракет оценили

Военный эксперт Леонков: Украина не может наладить массовое производство ракет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украина на данный момент не способна наладить массовое производство собственных ракет, в том числе ракет «Нептун», которые Вооруженные силы страны (ВСУ) периодически используют для нанесения ударов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Алексей Леонков. Он объяснил, что все производства ракет оперативно уничтожаются.

«"Нептун" создавался на базе советской противокорабельной ракеты, — сказал Леонков. — Главная проблема для Украины была в комплектующих: системе управления, головке самонаведения. Все они закупались и закупаются за границей. Наладить массовое производство не получается, потому что российская разведка работает и уничтожает все производства. Так уже уничтожили производства ракет "Сапсан", "Фламинго". Так что рано или поздно уничтожат и места сборки "Нептуна"».

Украинскую ракету, по словам военного эксперта, уже не раз сбивали российские системы противовоздушной обороны (ПВО) — "Нептун" не обладает качествами, которые сделали бы эту работу невозможной или сложной.

«Это дозвуковая ракета, она летит по складкам местности. Технические характеристики мы подтвердить не можем, потому что часто они озвучиваются в интересах пропаганды. Но ее сбивали. И в акватории Черного моря, и в зоне конфликта, в прифронтовых районах. Уничтожить ее несложно — ПВО обнаруживает ракету, сопровождает и сбивает», — рассказал Леонков.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по территории России дальнобойную управляемую ракету собственной разработки «Нептун». Ракету уничтожили российские средства ПВО.

    Все новости