Стали известны подробности о ежедневном продвижении армии России в Харьковской области

Лисняк: ВС России ежедневно продвигаются до 400 метров на хатненском направлении

Вооруженные силы (ВС) России продолжают наступать в Харьковской области. Об этом заявил замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает ТАСС.

По его словам, армия России создает буферную зону у границы с Белгородской областью. Российские подразделения ежедневно продвигаются на хатненском направлении на расстояние до 400 метров.

Наиболее активным, уточнил Лисняк, является участок фронта Отрадное — Бологовка. На данном отрезке, добавил замглавы ВГА Харьковской области, создается угроза выхода во фланг украинским подразделениям.

Ранее глава российской ВГА Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о положении окруженной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске. По его словам, украинским бойцам некуда отступать.

