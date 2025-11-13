В Харьковской области рассказали о положении окруженной группировки ВСУ в Купянске

Ганчев: Окруженной группировке ВСУ в Купянске некуда отступать

Российские войска сжимают кольцо вокруг окруженной в Купянске Харьковской области группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), бойцам украинской армии некуда отступать. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что с каждым днем зона контроля российских войск расширяется, в то время как котел, в котором находятся бойцы украинских войск, становится меньше. Чиновник подчеркнул, что оставшиеся в окружении военнослужащие будут либо сдаваться в плен, либо уничтожаться.

«Все меньше и меньше эта группировка [ВСУ] становится. И выходить им по факту некуда, потому что уже и со стороны юга, со стороны Кругляковки наше кольцо тоже сжимается», — сказал он во время пресс-конференции.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин допустил, что Купянск может полностью перейти под контроль России в течение ноября.